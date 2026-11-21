Eğitimle afet durumlarında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi de amaçlandı.

Olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, askeri personelin arama kurtarma konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

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