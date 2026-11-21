Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, bir haftalık ara tatilde Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Müzeyi ziyaret eden yerli turistler, özellikle 'Çingene Kızı' mozaiğine yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin dört bir yanından ara tatili fırsat bilerek Gaziantep'e gelen binlerce yerli turist, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Başta 'Çingene Kızı' mozaiği olmak üzere Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamam kalıntıları ve Fırat Nehri kıyısındaki villalardan çıkarılan eşsiz mozaikleri görmek isteyen 7'den 70'e her yaştan yerli turistler, ara tatil nedeniyle adeta müzeye akın etti. Ziyaretçi akını nedeniyle müze çevresinde yoğun araç trafiği oluşurken müze sahası ile içerisinde ise bilet ve ziyaret yoğunluğu oluştu.

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"Müze çok farklı ve sanatsal bir yer"

Ara tatil nedeniyle Niğde'den Gaziantep'te geldiklerini ve özellikle Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettiklerini söyleyen Elif Şevval Ayden isimli küçük ziyaretçi, "Müze çok farklı ve sanatsal bir yer. Gayet güzel, beğendim müzeyi. Gaziantep'te çok fazla tarihi yer gezdim. Eskiden kalma çok sayıda eser var. Görmek isteyenlere de öneririm" dedi.

"Kızım öğrenci, ben de öğretmenim. Ara tatili değerlendirmek istedik"

Ankara'dan gelen Eda Tepebaşı isimli ziyaretçi ise, "Müzeyi görmesi için kızımı getirdim. Kızım öğrenci, ben de öğretmenim. Ara tatili değerlendirmek istedik" derken yanındaki kızı ise müzeyi çok beğendiğini ve görmek isteyenlere mutlaka tavsiye ettiğini söyledi.

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"Özellikle Çingene Kızı görmek için geldik"

Zonguldak'tan gelen Gökdeniz Karakuş da, "Zonguldak'tan Gaziantep'i gezmeye geldik. Müzeyi de çok beğendik. Çok çeşitli mozaikler var. Özellikle Çingene Kızı görmek için geldik. Onu da gördük ve bizim için güzel oldu. Herkese burayı görmeyi öneririm tabi ki" ifadelerini kullandı.

Bir başka minik ziyaretçi ise müzeyi çok beğendiğini belirterek ara tatili gezerek değerlendirdiğini söyledi.