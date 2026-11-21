Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Türkoğlu kara yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Elife Hülya A.'nın kullandığı 06 MIA 20 plakalı otomobil ile Mehmet K. (41) idaresindeki 46 E 1132 plakalı TIR çarpıştı. Kazada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Elife Hülya A. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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