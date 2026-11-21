Gaziantep'in Araban ilçesinde Mehmet Kaya İnşaat tarafından hayata geçirilen depreme dayanıklı ve modern konut projeleri yükselmeye devam ediyor.

Gaziantep’in Araban ilçesinde Mehmet Kaya İnşaat tarafından güncel deprem yönetmeliğine tam uyumlu, güvenli ve modern konut projelerinde çalışmalar devam ediyor. Devam eden yeni yaşam alanı projeleri ile Araban’ın çehresinin değiştirilmesi hedefleniyor. Projeler, bölgenin deprem kuşağında yer alması nedeniyle depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor, zemin etüdünden başlayarak beton kalitesine ve demir donatı standartlarına kadar her aşamada güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği şartları titizlikle uygulanıyor. Estetik ve konforuyla da öne çıkan projeler günümüz aile yapısının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 2+1, 3+1 ve 3,5+1 daire seçenekleri hayata geçiriliyor.