Nurdağı'nda otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.H.A. (39) idaresindeki 06 MIA 20 plakalı otomobil ile M.K. (41) yönetimindeki 46 E 1132 plakalı tır Bademli Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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