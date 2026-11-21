Gaziantep'te 8. Gazi Yarı Maratonu kapsamında çocuk maratonu düzenlendi
Gaziantep'te yarın düzenlenecek 8. Gazi Yarı Maratonu kapsamında çocuk maratonu gerçekleştirildi.
Gaziantep'te yarın düzenlenecek 8. Gazi Yarı Maratonu kapsamında çocuk maratonu gerçekleştirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenecek 8. Gazi Yarı Maratonu öncesinde gerçekleştirilen etkinliğe 115 çocuk katıldı.
Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen maratonda, 4-12 yaş grubundaki çocuklar belirlenen parkurda koştu.
Yarışmada derece sıralaması yapılmazken, katılımcıların tamamına madalya verildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal, AA muhabirine, çocuk maratonunu ilk kez düzenlediklerini söyledi.
Çocukları spora yönlendirmek amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Özdal, organizasyonu daha kaliteli, profesyonel ve dikkat çekici hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.
8. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü yarın Büyükşehir Belediye Binası önünde saat 09.00'da başlayacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.