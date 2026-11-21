Çocukları spora yönlendirmek amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Özdal, organizasyonu daha kaliteli, profesyonel ve dikkat çekici hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal, AA muhabirine, çocuk maratonunu ilk kez düzenlediklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenecek 8. Gazi Yarı Maratonu öncesinde gerçekleştirilen etkinliğe 115 çocuk katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.