Deneyimli çalıştırıcı yönetimindeki ilk maçında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 71-62 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, ardından sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 93-74, deplasmanda iLab Basketbol'u 85-76 ve son olarak Göztepe'yi 65-56 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

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