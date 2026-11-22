Gaziantep'te çocuklar ara tatilde düzenlenen şenlikte eğlendi
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 14-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği'nde öğrenciler, ara tatil boyunca çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 14-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği'nde öğrenciler, ara tatil boyunca çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlik, 14 Kasım'da saat 09.00'da kapılarını açarak çocuk ve ailelerini ağırladı.
Dokuz gün süren etkinlik kapsamında çocuk tiyatroları, çizgi sinema gösterimleri, bilim şovları, karaoke etkinlikleri, şişme oyun grupları ve çeşitli atölyeler düzenlendi.
Şenlikte, "71 Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed", "Şahinbey Saatin Sırrı", "Kahraman 3 Zekomat 217" ve "Mınec Nether Macerası" isimli gösterimlerin yanı sıra "Bremen Mızıkacıları", "Arı Maya" ve "Karagöz'ün Türküsü" adlı çocuk tiyatroları sahnelendi.
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