Şenlikte, "71 Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed", "Şahinbey Saatin Sırrı", "Kahraman 3 Zekomat 217" ve "Mınec Nether Macerası" isimli gösterimlerin yanı sıra "Bremen Mızıkacıları", "Arı Maya" ve "Karagöz'ün Türküsü" adlı çocuk tiyatroları sahnelendi.

Dokuz gün süren etkinlik kapsamında çocuk tiyatroları, çizgi sinema gösterimleri, bilim şovları, karaoke etkinlikleri, şişme oyun grupları ve çeşitli atölyeler düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlik, 14 Kasım'da saat 09.00'da kapılarını açarak çocuk ve ailelerini ağırladı.

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