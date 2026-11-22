Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

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