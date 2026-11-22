Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 22.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ