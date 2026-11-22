Şahinbey Belediyesi 1422 Kasım tarihleri arasında öğrencilere eğlence dolu bir tatil yaşattı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği 14 Kasım günü saat 09.00'da kapılarını açarken 22 Kasım 19:00'a kadar çocukları misafir etti. Ara tatillerini dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar ve aileler Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Şenliğine akın ettiler.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Hayata geçirdiği uygulamalarla öğrencileri yalnız bırakmayan Şahinbey Belediyesi, ara tatili öğrencilerin verimli bir şekilde geçirmeleri için hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri etkinlikler düzenledi. Dokuz gün süren şenlikte 71 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S), Şahinbey Saatin Sırrı çizgi sineması, Kahraman 3 Zekomat 217, Mınec Nether Macerası, Bremen Mızıkacıları, Arı Maya, Karagöz'ün Türküsü isimli çocuk tiyatroları, Bilim Show sahne gösterisinin yanı sıra karaoke, şişme oyun grupları ve atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi.

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"Yeni fuarlar ve eğlenceler düzenleyeceğiz"

Çocukların dolu dolu bir ara tatil geçirdiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öğrencilerimizin ara tatillerini daha verimli geçirmeleri için 1422 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliği düzenledik. Dokuz gün süren Çocuk Şenliğinde 71 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S), Şahinbey Saatin Sırrı çizgi sineması, Kahraman 3 Zekomat 217, Mınec Nether Macerası, Bremen Mızıkacıları, Arı Maya, Karagöz'ün Türküsü isimli çocuk tiyatroları, Bilim Show sahne gösterisinin yanı sıra karaoke ve şişme oyun gruplarını çocuklarımızla buluşturduk. Onlara eğlence dolu bir tatil yaşattık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni fuarlar ve eğlenceler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.