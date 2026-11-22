Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 12. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe İsonem’i 6556 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’ne şampiyonluk hedefiyle başlayan Gaziantep Basketbol, ligin 12. haftasında Göztepe İsonem’i ağırladı. Kamil Ocak Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Basketbol Başkanı İrfan Karakuzulu birlikte takip etti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadelede kırmızı siyahlılar, ortaya koyduğu mücadeleyle parkeden 6556’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

"Kritik bir maçtan galibiyetle ayrıldık"

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Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Basketbol Başkanı İrfan Karakuzulu, önemli bir rakip karşısında kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirterek takımını tebrik etti. Sezon başında belirledikleri hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Karakuzulu, takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karakuzulu, "Bizim için son derece önemli ve kritik bir karşılaşmaydı. Sahada büyük bir mücadele ortaya koyan, kazanmak için son ana kadar mücadele eden bütün sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Sezon başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Önümüzde oynayacağımız daha çok maç var. Her karşılaşmayı kendi içerisinde değerlendirerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Biz takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Bugün tribünleri doldurarak bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.