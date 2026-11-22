Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde bu yıl 8. kez düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, renkli görüntülere ve heyecan dolu yarışlara sahne oldu.

Gaziantep'in kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve şehitleri anma kapsamında düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'nda sporcular ve 7'den 70'e gazi şehirliler tarih için koştu. Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kahramanın hatırasını yaşatmak ve kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen organizasyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başladı. Yarışın startını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve beraberindeki protokol üyeleri verdi.

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Katılım bu yıl yüzde 21 arttı

Spor Şehri Gaziantep vizyonuyla 8. kez düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, ulusal ve uluslararası sporcuları, Gaziantep'te buluşturdu. Türkiye'nin 58 farklı şehrinden bin 698 sporcu ile 22 ülkeden 118 yabancı sporcunun katıldığı organizasyonda toplam bin 816 sporcu, Gazi şehrin tarihi sokakları ve caddelerinden oluşan parkurda yarıştı.

Geçtiğimiz yıl bin 498 sporcunun katıldığı Gazi Yarı Maratonu'nda, bu yıl katılımcı sayısı 318 artarak yüzde 21'den fazla yükseldi. Halk koşusuna ise 7'den 70'e 5 binden fazla Gazi şehirli katıldı.

Tarihi mirası sporla buluşturan organizasyon kapsamında sporcular, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik yol koşusunda mücadele ederken, vatandaşların katılımına açık halk yürüyüşü de gerçekleştirildi.

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Fatma Şahin: "Herkes yatarken sizler koşmak için geldiniz"

Maratonun başlangıcı öncesinde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katılımcıları selamlayarak, "Herkes yatarken sizler koşmak için geldiniz. Siz Şehitkamil'in azameti için geldiniz. Siz Şahinbey'in yiğitliği için geldiniz. Siz Karayılan'ın azmi için geldiniz. 105 yıl önce ecdat niye koştuysa onun için koşuyoruz. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruat' dedi. İman varsa imkan vardır. Atalarımızın cesareti bizim için çok kıymetli. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün gazilerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

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"Spor disiplindir, kaybettiğinde yeniden ayağa kalkmaktır, kazandığında mütevazı olmaktır"

Konuşmasının devamında dünyanın farklı noktalarından gelen sporcuların maratonda yarışacağına dikkati çeken Şahin, "Spor disiplindir, kaybettiğinde yeniden ayağa kalkmaktır, kazandığında mütevazı olmaktır. Spor emeğe değer vermektir diyen Anadolu'dan gelen bütün sporcularımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu koşu sizi sağlığa, mutluluğa, dostluğa, kardeşliğe götürsün" dedi.

Ahmet Karadağ: "Burası bir gurme şehri ancak sporun baş şehirlerinden biri"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ da organizasyona gösterilen yoğun katılıma dikkati çekerek, "Burası bir gurme şehri ancak sporun baş şehirlerinden biri. Burada bunu sağlayan kıymetli Bakanımız Fatma Şahin sayesinde 8. kez yine inanılmaz bir katılımla düzenleniyor. Neredeyse İstanbul Maratonu'ndan sonraki en fazla yabancı katılım. Halk yürüyüşü, halk koşusu dediğimizde ben geçen sene gıptayla baktım. Biraz da kıskandım gerçekten. Binlerce kişi ve birçok STK, okullar, bayraklarıyla ülkesine, cumhuriyetine ve şehrine sahip çıkıyor. Yarışan herkese sakatlık olmadan güzel bir dereceyle sonuçlandırmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün birlik, beraberlik, Gaziantep, ülkemiz için koşacağız. Gaziantep'ten tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, sporda, birlikte, ülkemiz için daha iyilerini yapmada buluşalım" dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen ise etkinliğin bayram havasında geçtiğini belirterek, "Güzel bir kasım sabahında bir bayram havasında önemli bir etkinlik için bir aradayız. Emeği geçenlere, Başkan Fatma Şahin'e ve federasyon yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcıları tebrik etti. MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, selamlama konuşmalarında sporun önemine vurgu yaptı.

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Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper Köroğlu, organizasyonun önemine dikkati çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise maraton hakkında bilgi verdi.