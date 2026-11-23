TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik düzeyinin eğitime ve öğretmenlere verdikleri değerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Eğitimin, güçlü ve gelişmiş bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade eden Celal Kadooğlu, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda sürdürülebilir başarıya ulaşmasının ancak nitelikli eğitimle mümkün olabileceğini vurguladı. Eğitime yapılan yatırımın aslında ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirten Kadooğlu, bu sürecin en önemli aktörlerinin ise öğretmenler olduğunu kaydetti.

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Öğretmenlik mesleğinin yalnızca bir meslek değil, büyük bir sorumluluk ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görev olduğuna dikkat çeken Kadooğlu, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirerek ülkemizin yarınlarına yön veriyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak, bir neslin geleceğini değiştirmek demektir. Bilginin, emeğin, sabrın ve fedakârlığın temsilcisi olan öğretmenlerimiz, toplumumuzun en kıymetli değerleri arasındadır" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatan Başkan Celal Kadooğlu, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren öğretmenlere ve eğitime verilen önemin, Türkiye'nin çağdaş uygarlık hedeflerine ulaşmasındaki temel unsurlardan biri olduğunu belirtti. Atatürk'ün bu sözünün, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendirmedeki sorumluluğunu ve önemini en güzel şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi. Toplumun her kesiminin öğretmenlere büyük bir şükran borçlu olduğunu ifade eden Kadooğlu, bugün sahip olunan bilgi birikiminin, kazanılan başarıların ve ulaşılan her hedefin arkasında öğretmenlerin emeği ve rehberliği bulunduğunu vurguladı.

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Celal Kadooğlu mesajının sonunda, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.