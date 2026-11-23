Moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları, profesyonel satın almacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 4 günlük programın ardından sona erdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İFAS İstanbul Fuarcılık (EXHIFUTURE) iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği’nin (PENKON) destekleriyle düzenlenen FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) gerçekleştirildi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların yanı sıra profesyonel satın almacıları ve sektör temsilcilerini buluşturan fuar, katılımcılara ürünlerini sergileme, sektörel gelişmeleri değerlendirme ve yeni ticari bağlantılar oluşturma fırsatı sundu. 20 farklı ülkeden 200 yabancı alım heyetinin ağırlandığı organizasyonda, yerli üreticilerin uluslararası pazarlara erişiminin artırılması, yeni ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sektörün ihracat potansiyelinin desteklenmesi amaçlandı.

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"Sektörün gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Gaziantep ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ünverdi, "Gaziantep, tekstil ve hazır giyim alanında sahip olduğu üretim kapasitesi, tecrübesi ve ihracat birikimiyle ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biridir. Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması, ticari bağlantılarını geliştirmesi ve değişen pazar şartlarına uyum sağlaması büyük önem taşıyor. FASHIONTEKS Fuarı da bu doğrultuda firmalarımızın ürünlerini tanıtmalarına ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmelerine imkân sağladı. Gaziantep Sanayi Odası olarak sektörlerimizin gelişimine katkı sunacak organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, katılımcı firmalarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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"Sektör temsilcilerini Gaziantep’te bir araya getirdik"

İFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Bulut ise FASHIONTEKS Fuarı'nın sektör temsilcileri arasında iletişim ve iş birliği ortamı oluşturmayı amaçladığını ifade etti.