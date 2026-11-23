Gaziantep'te havaların soğumasıyla soba satışlarında artış başladı. Kent merkezinde soba satışlarının eski yıllara göre azaldığını belirten esnaf, özellikle doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahalleler, köyler ve bağ evlerinden talep geldiğini söyledi.

Gaziantep'in 35 yıldır soba sektöründe faaliyet gösteren Bülent Kavas, doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla soba satışlarının eskiye oranla düştüğünü ancak satışların devam ettiğini belirtti. Yavuzeli, Oğuzeli ve köylerden talep aldıklarını ifade eden Kavas, ikinci el sobaların bin ile 2 bin TL arasında, yeni sobaların ise modeline ve özelliklerine göre 4 bin TL ile 1520 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

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"Soba temizlenmesi gerektiğini belli eder"

Soba temizliğinin önemine dikkat çeken Kavas, "Sobanın temizlenme zamanı kullanılan yakıta göre değişiyor. Zaten soba temizlenmesi gerektiğini belli eder. Çekiş düşer, duman bırakmaya başlar. Böyle durumlarda mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Sık sık kontrol edilmeli. Zehirlenme olaylarının önüne geçmek için soba ve bacaların kontrolü ihmal edilmemeli" dedi.

"Soba bize eskileri hatırlatıyor"

Soba almaya gelen Ahmet Hamed ise evinde kömürlü soba kullandığını ve yeni soba almak için fiyat araştırması yaptığını söyledi. Soba kullanırken özellikle gece saatlerinde dikkatli davrandıklarını belirten Hamed, "Akşamları sobanın hava almasına dikkat ediyoruz. Geç saatlere kadar yanmasını tercih etmiyoruz, erken kapatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.