Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladıkları ortak mesajda, öğretmenlerin bilgi, emek ve özverileriyle bireylerin yetişmesinde ve toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı.

Öğretmenliğin sabır, fedakârlık ve insan sevgisiyle anlam kazanan saygın bir meslek olduğuna dikkat çeken GTB Başkanları mesajda, "Bir milletin geleceği, yetiştirdiği nesillerin bilgi, birikim ve sahip oldukları değerlerle şekillenir. Bu geleceğin temellerinde ise ömrünü eğitime adamış, her öğrencisinin başarısını kendi mutluluğu bilen öğretmenlerimizin emeği vardır. Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda bireyin düşünce dünyasını zenginleştirmek, yeteneklerini geliştirmek ve hayata hazırlanmasına rehberlik etmektir. Öğrencilerine düşünmeyi, sorgulamayı, doğruyu aramayı, başarmayı ve gerektiğinde yeniden başlamayı öğreten öğretmenlerimiz, onların kişisel gelişimlerinde de önemli bir yer edinir. Bazen bir öğrencinin kendine güvenmesini sağlayan birkaç söz, bazen yıllar sonra bile unutulmayan bir öğüt, öğretmenliğin insan hayatındaki yerini anlatmaya yeter. Hepimizin hayatında iz bırakan, yıllar geçse de saygıyla ve sevgiyle hatırladığımız öğretmenlerimiz vardır. İlk öğrendiğimiz harfte, kazandığımız bir başarıda, verdiğimiz önemli bir kararda onların emeğinden bir parça bulunur. Zaman geçer, okul sıraları geride kalır, ancak öğretmenlerimizin bizlere kazandırdığı değerler ve gösterdiği doğru yollar hayatımız boyunca bizimle yaşamaya devam eder. Öğretmenlerimizin büyük bir sabır ve özveriyle yetiştirdiği nesiller, bugün bilimde, teknolojide, sanayide ve hayatın her alanında ülkemizin gelişimine katkı sunmaktadır. Güçlü bir Türkiye'nin temeli, nitelikli eğitim ve iyi yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle eğitime verilen değer, aynı zamanda ülkemizin geleceğine duyulan güvenin de bir göstergesidir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü, öğretmenlerimizin üstlendikleri sorumluluğun ve milletimizin onlara duyduğu güvenin en anlamlı ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında, kimi zaman en zorlu şartlarda dahi büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyoruz. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.