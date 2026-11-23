Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın JASAT ekiplerince yakalandı.

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