Gaziantep'in Araban ilçesinde,24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında fidan dimi gerçekleştirildi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Köklüce Şehit Mehmet Gezer Ortaokulu'nda "Geleceğe nefes, yarınlara umut" adlı proje kapsamında fidan dikimi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık'ın da katıldığı törende, öğrenciler ve protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.

Alçık, toprakla buluşturulan her fidanın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğu vurguladı.

Öğretmenlerin emeklerini ve geleceğe yön veren eğitim anlayışlarını doğayla buluşturan anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden Alçık, "Bugün dikilen her fidan, yarın büyüyen bir umut, her öğretmen emeği ise geleceğe bırakılan bir izdir. Eğitim için el ele, hep birlikte zirveye doğru ilerliyoruz." diye konuştu.