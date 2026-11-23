Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin en az 41 yıldır evli olan çiftlere yönelik başlattığı umre projesi kapsamında 360 kişi kutsal topraklara gitmeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımızı Kutsal Topraklarla Buluşturuyoruz" projesinde 7'nci kafile için hazırlıklar başladı.

Projenin ikinci döneminin ilk kafilesinde yer alan 360 kişi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Devlet Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda eğitim ve tanışma programı düzenlendi.

Programda katılımcılara umre ibadetinin esasları, yolculuk süreci ve organizasyona ilişkin bilgiler verildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarına da önem verdiklerini söyledi.

Uzun yıllardır evliliklerini sürdüren çiftlerin kutsal topraklara gitmelerine vesile olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Belediyecilik sadece yol, su, elektrik demek değil. İnsanoğlunun mutlu olabilmesi için yalnızca maddi ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değil. İnsana dokunan, gönlüne dokunan, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Sizlerden istediğimiz, eşlerinizle el ele çıktığınız bu mübarek yolculukta bavullarınıza yalnızca elbiselerinizi değil, rahmeti, merhameti, şefkati, iyiliği ve insani değerleri de koymanız. Ümmet için, memleketimiz için dua etmenizi istiyoruz."

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Programda, önceki kafileyle umre ziyaretini tamamlayan Hayri ve Hatice Erdoğan çifti de yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, önceki kafilelerin umre ziyaretlerinden görüntülerin izlenmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.