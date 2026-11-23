Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerin başında geldiğini vurgulayan Yılmaz, eğitimin ve öğretmen emeğinin güçlü bir Türkiye'nin inşasındaki önemine dikkat çekti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda çocukların karakterlerinin şekillenmesinde, hayata hazırlanmasında ve geleceğe güvenle bakmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

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Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin, yetiştirdiği nesillerin niteliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Yılmaz, bu noktada öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında bir geleceği değiştirmektir. Öğretmenlerimiz, sınıflarda yalnızca ders anlatmıyor; çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, dürüstlüğü ve güzel insan olmayı da öğretiyor. Her bir öğrencimizin hayallerine ulaşmasında, kendisine güvenmesinde ve ülkemize faydalı bir birey olarak yetişmesinde öğretmenlerimizin emeği ve katkısı çok büyük. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren, onların yolunu aydınlatan tüm öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Bir toplumun en büyük gücü, iyi yetişmiş, donanımlı ve değerlerine bağlı nesilleridir. Bu nesillerin yetişmesinde ise öğretmenlerimizin emeği hiçbir zaman ölçülemez. Öğretmenlerimizin ortaya koyduğu emek, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyor. Bu nedenle öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve minneti yalnızca bir günle sınırlı tutamayız" dedi.

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"Eğitim ve çocuklarımız önceliğimiz"

Şehitkamil Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı öncelikli görevlerinden biri olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, ilçede hayata geçirilen eğitim projeleriyle öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti. Yılmaz, "Bizim en hassas noktamız çocuklarımız. Onların daha iyi şartlarda yetişmesi, eğitim hayatlarında hiçbir eksiklik yaşamaması ve hayallerine ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu kapsamda bu yıl eğitim için ayırdığımız bütçe 200 milyon TL. Anaokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte en büyük yol arkadaşlarımız ise kıymetli öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin emeklerine sahip çıkmak, onların yetiştirdiği nesillere sahip çıkmak demektir. Şehitkamil’de eğitim ve çocuklarımız için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Görevi başında bulunan, ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, eğitim camiamızın tüm mensuplarının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum" diye konuştu.