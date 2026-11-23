Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 20 ülkeden 200 yabancı alım heyetinin katılımıyla tamamlandı.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, GSO ve İFAS İstanbul Fuarcılık (EXHIFUTURE) iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ile Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneğinin (PENKON) destekleriyle düzenlenen fuar, 17-20 Kasım tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları, profesyonel satın almacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda katılımcılar, ürünlerini tanıtma, sektördeki gelişmeleri değerlendirme ve yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı buldu.

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Dört gün süren fuarda, 20 farklı ülkeden 200 yabancı alım heyeti ağırlandı. Organizasyonla yerli üreticilerin uluslararası pazarlara erişiminin artırılması, yeni ticari ilişkilerin kurulması ve sektörün ihracat potansiyelinin geliştirilmesi hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Gaziantep ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep'in üretim kapasitesi, tecrübesi ve ihracat birikimiyle Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması, ticari bağlantılarını geliştirmesi ve değişen pazar koşullarına uyum sağlaması büyük önem taşıyor. FASHIONTEKS Fuarı da bu doğrultuda firmalarımızın ürünlerini tanıtmalarına ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmelerine imkan sağladı. Gaziantep Sanayi Odası olarak sektörlerimizin gelişimine katkı sunacak organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz."

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İFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Bulut da fuarın sektör temsilcileri arasında iletişim ve iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.