Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarıkaya mesajında, "24 Kasım 1928 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen unvanını kabul ettiği bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin geleceğinin teminatı gençlerimizi yetiştiren, ülkemizin istikbalini şekillendiren öğretmenlerimizin, "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü bir kez daha milletçe saygı ve minnet duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlik; bilgi, sabır, sevgi ve özveri temelleri üzerine inşa edilmiş, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar onurlu bir meslektir. Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi milli, manevi değerlerine bağlı, çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yetiştiren, toplumun en itibarlı ve en sorumluluk sahibi meslek grubunun mensuplarıdır. Devletimiz, nitelikli, modern çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sisteminin sürdürülmesi ve öğretmenlerimizin mesleki itibarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu hedef doğrultusunda öğretmenlerimizin bilgi ve emekleri, ülkemizin kalkınma yolculuğunun en temel yapı taşını oluşturmaktadır. Ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimiz, her türlü şartlar altında ifa ettikleri kutsal görevleriyle her türlü takdiri hak etmektedirler. İnsanın yetişmesine verilen her emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle, cesaretini ve inancını hiçbir zaman yitirmeyen, eğitmeyi, öğretmeyi ve aydınlatmayı bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi uğruna şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Araban ilçesinde ve ülke genelinde görevleri başındaki tüm öğretmenlerimize ve emekli öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.