Kaza, İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Zaroğlu (40) idaresindeki sepetli motosiklet, Şehit Polis Mustafa Taşkın Caddesi'nde kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki şarampole uçtu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Volkan Zoroğlu, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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