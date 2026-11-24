Doğuştan bedensel engelli 45 yaşındaki Mustafa Alkan, yıllar önce öğrenci olarak girdiği okulda bugün öğretmenlik yaparak eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Vehbi Dai İlkokulu'ndan 1994 yılında mezun olan ve lise yıllarında öğretmeninden aldığı ilhamla öğretmen olmaya karar veren 45 yaşındaki Mustafa Alkan, öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için 2005 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde dört yıllık eğitim aldı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Alkan, mezuniyetinin ardından girdiği KPSS sınavını kazanarak öğretmenlik mesleğine adım attı. Türkiye'nin çeşitli illerinde bedensel engelinin getirdiği zorluklara rağmen pes etmeyerek görev yapan ve öğretmenlik hayalini gerçekleştiren Alkan, daha sonra ise 1994 yılında mezun olduğu Vehbi Dai ilkokuluna atandı. Yıllarca çocukluğunun geçtiği okulda öğrencilerini geleceğe hazırlayan Alkan, bir zamanlar öğrenci olduğu okulda öğretmen olarak görev yapmanın ve öğrenci yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

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"Öğrenci olarak geldiğim okulda şimdi öğretmenlik yapıyorum"

Öğrenci olarak geldiği okulda öğretmenlik yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Mustafa Alkan, "Vehbi Dai İlkokulu'nda öğretmenlik yapıyorum. Mesleğimin 21. yılı. İlkokula 1989 yılında kayıt yaptırdım. 1994'te mezun oldum ve 2011'de burada göreve başladım. Çok güzel bir duygu. Gerçekten buraya öğrenci olarak geldik, şimdi öğretmenlik yapıyoruz. Bize katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de aynı katkıyı çocuklarımıza, öğrencilerimize sağlamaya çalışıyoruz. Öğretmenlik açıkçası bir yaşam tarzı. Birilerine bir şey katmak, bir eğitim vermek. Küçük çocukları sıfırdan alıp yeni yoğrulacak bir hamur gibi yoğurmak, büyütmek, geliştirmek ve ileride bir yerlere geldiğini görmek insana gerçekten mutluluk veriyor. Çok özel bir duygu. Yani anlatmakta zorlanıyoruz gerçekten" dedi.

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"Fiziksel olarak dağ köyü benim için zor oluyordu"

İlk görev yerine ilişkin de konuşan Alkan, ilk yıllarında bedensel engelinden dolayı zorlandığını aktararak, "İlk göreve başladığım okul bir dağ köyündeydi. Özellikle şartları zorluydu. Okula gidip gelmek biraz sorun oluyordu. Köy okulunda lojman da biraz sıkıntılıydı. O konuda birazcık zorlandım. Bir de göreve ilk başlama esnasında tek öğretmen olarak bir okula gittiğiniz zaman ister istemez acemilik çekiyorsunuz. Ama fiziksel olarak gerçekten dağ köyü benim için zor oluyordu" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizle iletişimimiz iyi"

Görev yaptığı okulda fiziki şartlar açısından herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Alkan, "Genel olarak idaremiz fiziki şartlarda bana yardımcı oluyor. Asansörümüz var mesela, sınıfa çıkarken asansörü kullanabiliyorum. Sınıfta genel olarak pek bir sorun yaşamıyoruz. Öğrencilerimizle iletişimimiz iyi, materyallere ulaşımımız kolay. Akıllı tahtalar çok büyük kolaylık sağladı. Yani emeği geçenlere teşekkürler. Burada kendim ilkokulu okudum dedim ya ilk başta. Bu benim için büyük bir deneyim. Çünkü bu sosyal çevrenin, bu ortamın sosyoekonomik durumunu biliyorum. Öğrencilerin durumunu biliyorum. Bundan dolayı empati kurmakta hiç zorlanmıyorum. Yani çok bir sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.

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"İlkokulu okuduğun okulda öğretmenlik yapmak farklı bir deneyim"

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmanın kendisine önemli kolaylıklar sağladığını dile getiren Alkan, "İlkokulu okuduğun okulda öğretmenlik yapmak farklı bir deneyim ama farklı kolaylıkları da var. Çünkü çevreyi biliyorsun, velileri biliyorsun, ortamı biliyorsun, okulu biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Yani çok büyük kolaylığı oluyor bu konuda. Öğretmenliğin tüm hatıraları özel. Her bir öğrencinin gelip size sarılmasından hiçbir çıkar gözetmeden sizi sevdiğini anlıyorsunuz. O bakışından veya herhangi bir hareketinden size verdiği değeri, size olan sevgisini anlıyorsunuz. Şurası daha özel diyebileceğiniz bir an yok. Bizim için her an özel" şeklinde konuştu.

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"Öğretmenlik mesleğine gereken önem verilmeli"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşlarının gününü de kutlayan Alkan, "Tüm öğretmen arkadaşların Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. İnşallah mesleğimize gereken önem verilir. Öğretmen artık sadece derse girip dersi anlatıp çıkan bir kişiye dönüştürüldü. Biz tüm çocuklarımızı, tüm öğrencilerimizi kendi çocuklarımızdan ayırt etmeden eğitmek istiyoruz. Yeri geldiğinde öğrencimize ‘Dur yavrum, yapma kızım, yapma oğlum' diyebilmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.