Erdem Koleji öğrencileri, 1420 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İngiltere Kış Okulu programını başarıyla tamamladı. İngilizce eğitimini kültürel geziler ve uluslararası deneyimlerle birleştiren öğrenciler, bir hafta boyunca hem dil becerilerini geliştirdi hem de farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Erdem Koleji, öğrencilerinin akademik gelişimlerini uluslararası eğitim deneyimleriyle desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda 1420 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İngiltere Kış Okulu programı, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine, farklı kültürleri keşfetmelerine ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarına imkan sağladı.

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İngilizce eğitimi uluslararası bir ortama taşındı

Program boyunca İngilizce derslerine katılan öğrenciler, sınıf ortamında edindikleri dil bilgilerini günlük yaşamın içerisinde kullanma fırsatı yakaladı. Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurarak İngilizce konuşma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren öğrenciler, yabancı dil öğrenmenin yalnızca derslerle sınırlı olmadığını deneyimledi.

Uluslararası bir ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, öğrencilerin özgüven kazanmalarına, iletişim becerilerini güçlendirmelerine ve farklı kültürlere karşı farkındalık geliştirmelerine katkı sağladı.

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Üç şehirde tarih, bilim ve kültür yolculuğu

İngiltere Kış Okulu programı, dil eğitiminin yanı sıra zengin kültürel gezi programıyla da öğrenciler için unutulmaz bir deneyime dönüştü. İngiltere'nin üç farklı şehrini keşfetme fırsatı bulan öğrenciler, ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı.

Gezi programı kapsamında dünyanın önde gelen müzeleri arasında yer alan British Museum ve Natural History Museum ziyaret edildi. Öğrenciler, British Museum'da farklı medeniyetlerin tarihine ışık tutan eserleri incelerken Natural History Museum'da doğa tarihi, bilimsel keşifler ve dünyanın geçmişine ilişkin önemli koleksiyonlarla buluştu.

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Bu ziyaretler sayesinde öğrenciler, derslerde edindikleri bilgileri gerçek yaşam deneyimleriyle pekiştirerek tarih, bilim ve kültür alanlarında yeni bakış açıları kazandı.

Sınıf dışında öğrenme, hayat boyu sürecek deneyimler

Bir hafta süren program, öğrencilerin yalnızca akademik ve dil gelişimlerine değil, aynı zamanda bireysel gelişimlerine de önemli katkılar sundu. Yeni şehirler keşfeden, farklı yaşam biçimlerini gözlemleyen ve uluslararası bir ortamda bulunmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, bağımsız hareket etme, sorumluluk alma ve sosyal iletişim kurma becerilerini geliştirme imkanı buldu.

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Eğitim, kültür ve keşfin bir araya geldiği İngiltere Kış Okulu programı, öğrencilerin unutulmaz hatıralar biriktirdiği ve dünyaya açılan yeni kapılar araladığı değerli bir yolculuk olarak tamamlandı.

"Uluslararası deneyimler öğrencilerimizin geleceğine değer katıyor"

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, İngiltere Kış Okulu programının öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine sunduğu katkıların önemine dikkat çekti. Sönmez, "Programın, Erdem Kolejinin öğrencilerini uluslararası vizyona sahip bireyler olarak yetiştirme hedefiyle örtüştüğünü vurgulayan Sönmez'in eğitim anlayışı doğrultusunda, yabancı dil öğreniminin gerçek yaşam deneyimleriyle desteklenmesi, öğrencilerin dünyayı tanıması ve farklı kültürlerle etkileşim kurması büyük önem taşıyor. Erdem Kolejinin eğitim yaklaşımında akademik başarının yanı sıra özgüven, iletişim becerileri, kültürel farkındalık ve evrensel bakış açısı da önemli bir yer tutuyor. İngiltere Kış Okulu gibi uluslararası programlar, öğrencilerin bu kazanımları doğrudan deneyimlemelerine imkân sağlayarak geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarına katkıda bulunuyor. Erdemli gelecek, sınırları aşan deneyimlerle şekilleniyor. Erdem Koleji, öğrencilerini yalnızca akademik başarıya değil, küresel dünyada kendilerini ifade edebilen, farklı kültürlere saygı duyan ve uluslararası vizyona sahip bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen İngiltere Kış Okulu programı, Erdem Kolejinin çok yönlü eğitim yaklaşımının ve öğrencilerine sunduğu uluslararası öğrenme fırsatlarının önemli bir örneğini oluşturdu. Erdem Koleji, öğrencilerinin ufkunu genişleten, dünyayı tanımalarını sağlayan ve geleceğe güvenle hazırlanmalarına katkı sunan eğitim programlarıyla sınırları aşmaya devam ediyor. Eğitim erdemsiz olmaz" diye konuştu.