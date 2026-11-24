Batman TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kış şartlarının zorlaştığı bu günlerde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'deki ailelere 10 çadır, 10 branda ve 65 battaniye ulaştırdı.

Batman'daki öğrenciler Gazze'deki ailelere kış desteği ulaştırdı

Batman TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'deki ailelere kış yardımı ulaştırdı. Kış şartlarının zorlaştığı bu günlerde Yedi Başak'ın Gazze'de ailelerin barınma, ısınma ve temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yürüttüğü "Kalbini Isıt" projesi kapsamında, öğrencilerin bağışlarıyla Gazzeli ailelere 10 çadır, 10 branda ve 65 battaniye teslim edildi.

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Çadır, branda ve battaniyeler, ailelerin soğuktan ve yağmurdan korunmasına katkı sunuyor. Yardımlar, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliği ile öğrenciler arasındaki iş birliğiyle hayata geçirildi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilcisi Emrullah Aslan, "Öğrencilerimiz, kendi imkânlarıyla bir araya gelerek Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmak istedi. Bu duyarlılık bizim için çok kıymetli. Batman'dan Gazze'ye uzanan bu yardım, gençlerimizin iyilikte yarışma azminin güzel bir örneği oldu. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul ailesine Batman Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz" dedi.