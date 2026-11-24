sanayiciler, ekonomi, kültür, sanat ve yaşam alanındaki içerikleriyle dikkat çeken Face Dergisi, 46. sayısını okuyucularıyla buluşturdu. Derginin yeni sayısının kapak konuğu, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık oldu.

Gaziantep merkezli yayın hayatını sürdüren Face Dergisi, 46. sayısıyla okuyucularının karşısına çıktı. Sanayicilerin önde gelen isimlerini sayfalarına taşıyan dergi, yeni sayısında Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık’ı kapağında ağırladı.

Ekonomi, sanayi, girişimcilik, kültür, sanat ve yaşam dünyasından içeriklere yer verilen yeni sayı, sanayicilerin gelişmeleri ve farklı sektörlerden başarı hikâyelerini okuyucularıyla buluşturuyor.

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"Başarı hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz"

Face Dergisi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı, 46. sayının yayımlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Face Dergisi olarak sanayicilerin önemli isimlerini, farklı sektörlerdeki gelişmeleri ve ilham veren başarı hikâyelerini okuyucularımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Türkay Saltık’ı kapağımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gaziantep’in üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve kültürel zenginliğini ulusal ölçekte tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni sayı dijital ortamda da yayımlandı

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sanayicilerden kültür sanata, ekonomiden yaşam dünyasına uzanan içerikleriyle hazırlanan Face Dergisi’nin 46. sayısı, basılı yayının yanı sıra dijital ortamda da okuyucuların erişimine sunuldu.

Derginin yeni sayısına ve güncel içeriklerine www.facedergisi.com adresinden ulaşılabiliyor.