Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen Emine Polat'ın öğrencisi Cemil Arpa, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmeninin mezarına bıraktığı mektupla duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde İslahiye'de 39 öğretmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden eğitimciler arasında Pınarbaşı Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Emine Polat da bulunuyordu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İslahiye Belediyesi Asri Mezarlık görevlileri, Deprem Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktı. Görevliler, Polat'ın mezarı başında içerisinde mektup bulunan bir kavanoz fark etti.

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Öğrencisi Cemil Arpa tarafından bir gün önce yazıldığı belirtilen mektupta, "Emine Hocam, yarın Öğretmenler Günü. Sizin gününüz. Ama bu sefer siz yoksunuz. Üzgünüz. Sizin de Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Her zaman kalbimizdesin. Seni çok seviyoruz." ifadeleri yer aldı.