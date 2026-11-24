Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 667 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey ve Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan operasyon çerçevesinde Şahinbey ilçesinde 16 şahsa ait adres ve 3 ayrı işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 667 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 555 paket sigara, 930 adet boş makaron, 52 adet şarj kablosu, 43 adet kablosuz kulaklık, 28 adet şarj cihazı, 15 adet akıllı saat, 6 adet müzik çalar hoparlör, 4 adet saç düzleştirici, 4 adet akıllı cep telefonu, 2 adet SİM kart, 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet selfie kiti ele geçirildi.

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Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.