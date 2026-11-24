Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında geliştirdiği 23 projeyi tanıttı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HKÜ, konferans kapsamında Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de ise 20 projesini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitelerin iklim eyleminde önemli sorumlulukları bulunduğunu belirterek, bilimsel çalışmaların günlük yaşamda karşılık bulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Üniversitede farklı disiplinlerden akademisyenlerin su verimliliği, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve çevre eğitimi gibi alanlarda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

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"Bizim için önemli olan, bu çalışmaların yalnızca bilimsel yayınlarda kalmaması; insanlara, yaşadığımız şehre ve çevreye fayda sağlamasıdır. COP31'de 23 projeyle bulunmamızı bu açıdan çok değerli görüyorum. Burada yalnızca projelerimizi tanıtmıyoruz, Gaziantep'te üretilen bilginin dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalarla buluşmasını da sağlıyoruz."

Üniversitenin öne çıkan projeleri arasında "Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Kampüsü", "Entegre Sıfır Atık ve Kaynak Verimliliği" ile "İklime Dirençli ve Döngüsel Kampüs Su Yönetimi" çalışmaları yer aldı.

HKÜ, ayrıca gıda güvenliği, yeşil kimya, kuraklık araştırmaları ve çevre eğitimi alanlarındaki çalışmalarını da konferansta tanıttı.