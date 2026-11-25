Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları hız kazanırken, odun ve kömür satışlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için oduncuların yolunu tutmasıyla esnafın yoğun mesaisi başladı.

Gaziantep'te 20 yıldır odun ticareti yapan Hacı Kurtoğlu, sezonun başlamasıyla satışların normal seyrinde ilerlediğini belirtti. Ürünlerinin kaliteli olması nedeniyle müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu ifade eden Kurtoğlu, meşe odunu, çam odunu ve soba için kullanılan ince odunların satışını yaptıklarını söyledi. Vatandaşların en çok meşe odunu ve soba için kullanılan ince odunların tercih ettiğini aktaran Kurtoğlu, ürün fiyatlarının 12 ila 16 lira arasında değiştiğini kaydetti. Gaziantep merkez ve ilçelerinin yanı sıra Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'e de satış yaptıklarını dile getirdi.

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"Sezonumuz başladı"

Esnaf Kurtoğlu, "Mallarımız kaliteli, vatandaş da memnun. Meşe odunumuz, çam odunumuz ve soba tutuşturmalık odunlarımız var. Sezonumuz başladı, şu anda bir sıkıntımız yok" dedi.

"Vatandaşlar genellikle meşe odunu istiyor"

Vatandaşların en çok meşe odunu ve soba için kullanılan ince odunlar tercih ettiğini belirten Kurtoğlu, "Vatandaşlar genellikle meşe odunu ve soba için kullanılan ince odunları istiyor. Fiyatlarımız da 12 ila 16 lira arasında değişiyor. Biz de kazanıyoruz, vatandaş da memnun oluyor. Talep var, satışlarımız devam ediyor. Genel olarak Gaziantep ve ilçelerine satış yapıyoruz. Bunun yanında Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'e de ürün gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.