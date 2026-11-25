Güney Kore’nin köklü yükseköğretim kurumlarından DaeguHaanyUniversity öğretim üyesi Prof. Dr. JichungSong, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (GİBTÜ) ziyaret edecek. Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir ile bir araya gelecek olan Song’un ziyaretinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında akademik iş birliği, ortak araştırmalar ve uluslararası eğitim fırsatları ele alınacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), uluslararası akademik ilişkilerini geliştirme ve bilimsel iş birliklerini farklı coğrafyalara taşıma hedefi doğrultusunda önemli bir ziyarete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Güney Kore’de bulunan DaeguHaanyUniversity öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler alanında görev yapan Prof. Dr. JichungSong, 26 Kasım 2026 tarihinde GİBTÜ’ye gelerek üniversitenin akademik birimleri ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezinde incelemelerde bulunacak.

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Ziyaret programı kapsamında Prof. Dr. JichungSong, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından makamında kabul edilecek. Görüşmede iki üniversite arasında geliştirilebilecek akademik ilişkiler, bilimsel araştırma ortaklıkları ve uluslararasılaşma süreçlerine katkı sunacak çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

GİBTÜ Getat merkezinde incelemelerde bulunacak

Rektörlük ziyaretinin ardından GİBTÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ne geçecek olan Prof. Dr. JichungSong, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Göl ve merkez bünyesinde görev yapan akademisyenlerle bir araya gelecek.

Merkezin faaliyetleri, araştırma alanları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak olan Song, GETAT bünyesindeki uygulama ve araştırma altyapısını da yerinde inceleyecek. Görüşmelerde özellikle geleneksel tıp alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımının geliştirilmesi, ortak bilimsel projelerin oluşturulması ve akademik personel hareketliliği gibi başlıkların gündeme gelmesi planlanıyor.

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Geleneksel Kore tıbbı, alanında uluslararası birikime sahip

Geleneksel Kore tıbbı tarihi, klasik tıp metinleri ve sağlık bilişimi alanlarında akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. JichungSong, bu alanlardaki uluslararası faaliyetleriyle de tanınıyor. Geleneksel Kore tıbbının dünya genelinde tanıtılması ve eğitimine sunduğu katkılar dolayısıyla 2023 yılında Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı tarafından takdir edilen Song, geleneksel tıp alanındaki akademik birikimini uluslararası platformlara taşıyan isimler arasında yer alıyor.

GİBTÜ’nün uluslararası akademik ağı genişliyor

GİBTÜ, farklı ülkelerden akademisyenleri üniversite bünyesinde ağırlayarak bilgi ve deneyim paylaşımına dayalı uluslararası ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Güney Kore’den gerçekleştirilecek bu ziyaretin de geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yeni akademik temaslara zemin hazırlaması ve üniversitenin uluslararası bilimsel iş birliklerine katkı sunması hedefleniyor.

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GİBTÜ, bilimsel üretimi uluslararası ölçekte destekleyen, farklı ülkelerin akademik birikimlerini ortak çalışma alanlarında buluşturan üniversite vizyonuyla uluslararasılaşma çalışmalarına devam ediyor.