Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Opet Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, kardeş okul projesi kapsamında Türkbahçe İlkokulu öğrencilerine mont ve ayakkabı hediye etti.

Opet Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, kardeş okul etkinliği kapsamında Türkbahçe İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere mont ve ayakkabı dağıttı.

Hediye edilen mont ve ayakkabılarla mutluluk yaşayan ilkokul öğrencileri, lise öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Türkbahçe Mahallesi'ndeki okulun velileri de etkinlik dolayısıyla lise öğrencileri ve öğretmenlerine yemek ikramında bulundu.

İki okul arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, dayanışma ve paylaşma örneği sergilendi.