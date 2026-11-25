Nurdağı Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
– Nurdağı Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla bugüne kadar başvuruda bulunan 16 kişiye gıda desteği sağladı.
– Nurdağı Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla bugüne kadar başvuruda bulunan 16 kişiye gıda desteği sağladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, glütensiz un, makarna, bar, kurabiye ve cips gibi ürünlerden oluşan paketlerin ailelere teslim edildiği belirtildi.
Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, çölyak hastalarının sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmak amacıyla desteklerin devam edeceğini ifade etti.
Belediye yetkilileri, destekten yararlanmak isteyen çölyak hastalarının belediyeyle iletişime geçebileceğini bildirdi.
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