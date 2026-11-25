Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, çölyak hastalarının sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmak amacıyla desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, glütensiz un, makarna, bar, kurabiye ve cips gibi ürünlerden oluşan paketlerin ailelere teslim edildiği belirtildi.

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