Gaziantep Ticaret Odası (GTO), triko sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin Suriye pazarındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri amacıyla Halep'e iş gezisi düzenledi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen iş gezisi kapsamında GTO heyeti, Halep Başkonsolosluğu ve Ticaret Müşavirliği, Halep Ticaret Odası, Halep Sanayi Odası, Suriye Yatırım Ajansı, Şeyh Najjar Organize Sanayi Bölgesi, triko sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve Saray Mall Projesi Tanıtım Ofisini ziyaret etti.

Halep Ticaret Odası ve Halep Sanayi Odası ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde Suriyeli firmalarla bir araya gelen GTO üyeleri, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, ortak yatırımlar ve sektörel iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Katırcıoğlugil, Gaziantep ve Halep'in geçmişten gelen güçlü ticari bağlarının, yeni dönemde önemli ekonomik iş birliklerine dönüşebileceğini belirtti.

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinin Gaziantep iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Katırcıoğlugil, "Halep'i sadece bir ihracat pazarı olarak değil, aynı zamanda karşılıklı ticaretin, ortak üretimin ve yatırım iş birliklerinin geliştirilebileceği önemli bir merkez olarak görüyoruz. Gaziantep'in üretim gücü ve ihracat tecrübesiyle Halep'in ticaret ve sanayi potansiyelini buluşturabilmeliyiz. Üyelerimizin bölgedeki fırsatları doğru değerlendirmelerine ve yeni iş birlikleri geliştirmelerine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.