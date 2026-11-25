Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutlayan Başkan Yılmaz, eğitimcilerle sohbet edip talep ve düşüncelerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu, Mehmet Ali Eruslu İlkokulu, Vedat Topçuoğlu Lisesi ve İl Genel Meclisi Lisesi’ni ziyaret etti. Okullarda öğretmenler tarafından karşılanan Yılmaz, çiçek takdim ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

"Öğretmenlerimizin emeği hiçbir zaman ödenmez"

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Eğitimcilerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çeken Yılmaz, öğretmenlerin de toplumun geleceğini inşa eden en önemli değerler olduğunu belirterek, "Bir insanın hayatına dokunmak, ona yol göstermek ve geleceğe hazırlanmasına katkı sunmak çok büyük bir sorumluluk. Öğretmenlerimiz her gün bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil, ahlaklı, vicdanlı ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek için emek veriyorlar. Bir öğretmen evladı olarak bu emeğin karşılığının hiçbir zaman tam anlamıyla ödenmeyeceğini çok iyi bilirim. Bizim için çocuklarımızın geleceği her şeyden önemli. Onların yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan öğretmenlerimizin her zaman yanında olmak, emeklerini hatırlamak ve kendilerine hak ettikleri değeri göstermek zorundayız. Bugün okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizle bir araya gelmek, kendilerine çiçek takdim etmek istedik. Bir kez daha tüm öğretmenlerimize emekleri, sabırları ve fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden ve şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevini büyük bir aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

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Zabıta ekipleri de öğretmenleri unutmadı

Şehitkamil Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede farklı birimlerle de kutlama ziyaretleri gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti. Eğitimcilerle bir araya gelen ekipler, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak bu özel günün sevincini paylaştı.