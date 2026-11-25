Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sosyal, kültürel, bilimsel ve kamusal yaşamına katkı sunan şahsiyetlerin yaşam öykülerini ve kişisel arşivlerini kent belleğiyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Gaziantep’te İz Bırakanlar" sergi dizisinin açılış programı gerçekleştirildi.

Serginin açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Özgüler, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sıtkı Severoğlu, Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Gaziantep’in tarihine ve kent belleğine ışık tutan sergide iki hekimin yaşam öyküsü anlatılıyor

Serinin ilk sergisinde, Gaziantep’in sağlık ve toplumsal yaşamında iz bırakmış Dr. Nizamettin Özgül ve Op. Dr. Talat Bayram’ın yaşam öyküleri ziyaretçilerle buluşuyor. Kişisel ve aile arşivlerini tarihi anlatının merkezine taşıyan sergi, iki hekimin hayatından hareketle erken Cumhuriyet döneminde Gaziantep’in eğitim, sağlık ve gündelik yaşamında yaşanan değişimleri ele alıyor. Aile koleksiyonlarından derlenen tarihi fotoğraflar, kişisel belgeler, tıbbi araçlar ve gündelik yaşama ait nesneler, ziyaretçilere dönemin toplumsal ve mesleki hayatına dair bir perspektif sunuyor.

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Sergi, 5 Aralık 2026 tarihine kadar Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kentin kültürel belleği gelecek kuşaklara aktarılıyor

İki hekimin meslek hayatından ve kişisel hikayelerinden yola çıkılarak hazırlanan sergi, Gaziantep'in geçmişinden farklı dönemlere ve yaşanmışlıklara ışık tutuyor. Sergide yer alan fotoğraflar, belgeler ve diğer arşiv materyalleri, kentin sağlık ve sosyal hayatına dair değerli izler taşıyor. Kentin ortak hafızasına katkı sunan sergi, geçmişten bugüne uzanan birikimin kültürel birikimin gelecek kuşaklara da aktarılmasına imkan sağlıyor.

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"Gaziantep’te İz Bırakanlar" sergi dizisinin ilerleyen dönemlerde farklı şahsiyetlerin yaşam öyküleri ve kişisel arşiv koleksiyonlarıyla sürdürülmesi hedefleniyor. Sergi dizisiyle, kentin tarihi birikimine katkı sunan isimlerin hatıralarının, belgelerinin ve kişisel eşyalarının kayıt altına alınarak Gaziantep’in kültürel belleğinin zenginleştirilmesi amaçlanıyor.