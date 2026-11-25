Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği koordinasyonu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaklaşık bin öğretmenin katılımıyla program düzenlendi.

"Eğitim Şehri Gaziantep" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fatma Şahin liderliğinde eğitimöğretim sürecinin tüm aktörleriyle iş birliği içinde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, eğitim camiasının en değerli unsurları olan öğretmenler Öğretmenevi’nde bir araya geldi. Buluşmada eğitimde öğretmenlerin üstlendiği rol bir kez daha vurgulanırken, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitimin önemi, öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi ve rol model olma sorumluluğu öne çıktı.

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Hediye edilen makinelerde hazırlanan ilk kahveleri Başkan Şahin ikram etti

Programda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm okullara öğretmenlerin kullanımı için Türk kahvesi makinesi hediye etti. Hediye edilen makinelerde hazırlanan ilk kahveleri ise Başkan Şahin, öğretmenlere kendi elleriyle ikram etti. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve il protokol üyeleri katıldı.

"Öğretmenlerimiz çok güçlü bir şekilde aydınlık yarınlara ilerliyor"

Buluşmada konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, siyasi kariyeri boyunca ve belediye başkanlığı döneminde eğitime büyük destek verdiğini, eğitimi her zaman öncelikleri arasında tuttuğunu belirterek, "Yüce Kitap diyor ki ‘İlim yolundaysan korkma. Ora cennet yolu.’ Bir kelime fikirdir. Fikir ilimdir. İlim medeniyettir. Öğretmenlerimizin inanmadığı hiçbir şeyi başaramayız. Baş Öğretmen Atatürk, siz öğretmenlere emanet etti yeni nesili. Ama bir çizgi koydu. ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller isterim’ diyor. Bir belediye düşünün, bütçesinin yüzde yirmisini eğitim ayırır mı? Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Baş öğretmenimizin liderliğinde ‘Rahat uyu atam’ diyoruz. Gaziantep'e geldiğinde ilk talimatı ‘Derhal Gaziantep'e bir lise yapılacak.’ Türkiye'nin ilk liselerinden bir tanesi Gaziantep Lisesi yapılıyor. Öğretmenlerimiz çok güçlü bir şekilde aydınlık yarınlara ilerliyor. İstiklal bizim, istikbal bizim. Gayret bizden zafer Allah’tan olacak" dedi.

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"Geleceği siz öğretmenler şekillendireceksiniz"

Öğretmenlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, programda yaptığı konuşmada, "Öğretmenlerimiz bizim için kıymetli ve ben bunu tüm gönlümle, tüm samimiyetimle ve tüm içtenliğimle söylüyorum. Öğretmen, her hayata dokunan her hayatın şekillenmesinde yeri olan ve dokunduğu söylediği ifade ettiği davrandığı her bir karede muhatabını şekillendiren bir birey. Her birinizin kahramanı olduğu birileri var. Bizim için kıymetlisiniz. Geleceği siz öğretmenler şekillendireceksiniz. ‘Bilim Şehri Gaziantep’ dediğimizde ‘Spor Şehri Gaziantep’ dediğimizde aslında ne diyorsak size güvenerek söylüyoruz. Size inanarak söylüyoruz. Gaziantep'te sizler gibi öğretmenlerle beraber çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sizinle beraber yol yürümekten son derece keyifli olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise konuşmasında belediye olarak öğretmenlere, öğrencilere ve eğitime yönelik desteklerini anlatarak, "Siz yüreğinizi ortaya koyan sevgiyle, muhabbetle Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirecek gençlerimizi yetiştiren çok sevgili öğretmenlerimizsiniz. Öğretmen sıfatının önüne ne kadar güzel kelime varsa koysak azdır. Çünkü sizler gerçekten eli öpülesi insanlarsınız. İlimle, irfanla, faziletle, vatan sevgisini, millet sevgisini, merhameti çocuklarımıza aşılıyorsunuz" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da mesleğe yeni başlayan öğretmenlerle deneyimli eğitimcileri buluşturan programın önemine değinerek, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en eski mesleğidir. Öğretmenlik her şeyden önce bir ideal ve hizmet mesleğidir. En önemli özeliğiyse sevgi dolu yüreği ve adam ışık ruhudur. O yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet pişiremeyen varlık, kendini tüketerek etrafına aydınlatan mum, hakikatin üstadı dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır" ifadelerini kullandı.

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Mesleğinde 34’üncü yılını sürdüren ve Fuat Şimşek Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Hasan Yavuz, buluşmada meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşarak, "İnsanın kendisini okuması insanın kendisini tanımasındaki en büyük rol birincisi aile, ikincisi öğretmen, üçüncüyü ise toplumun kendisidir. Bir öğretmen olarak bizler aynı zamanda anne ve babayız. Vazifemiz öğretmenlik. Diğer taraftan toplumun da bir bireyi olarak bir farklılığımız var. Her üç alanda da bizim görevlerimiz bulunmaktadır. Bu sebeple bizim görevimiz halkımızın gözünde peygamber mesleği olarak görülür. Kutsal bir meslektir" diye konuştu.

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Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve mesleğinde 4’üncü yılını tamamlayan Hatice Gülderen Demir ise Gaziantep’te görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bir tarafta meslek hayatına yeni başlayan ben diğer taraftan neredeyse kırk yılını bu mesleğe adamış tecrübeleriyle bizlere yol gösteren kıymetli öğretmenlerim var. Bugün geriye dönüp baktığımda aradan geçen dört yılın bana çok şey kattığını görüyorum. Gün geçtikçe daha çok bağlandığım bu meslekte öğrencilerimin hayatına dokunabilmek, onların gözlerindeki ışıltıya şahit olmak ve hayatlarında küçük de olsa güzel bir iz bırakabilmek benim için en büyük mutluluk" dedi.