Türkiye'nin Arapça, İngilizce, Farsça ve Türkçe olmak üzere dört dilde yayın yapan ekonomi dergisi Ortadoğu Business, 18'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyor.

İki ayda bir yayımlanan dergi, 18 yıllık yayın hayatında Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

Vali Kemal Çeber'e 18'inci yıl dönümü dolayısıyla nezaket ziyareti

Ortadoğu Business İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Osanmaz ile Yayın Koordinatörü Dr. Melek Nur Osanmaz, derginin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin, Vali Kemal Çeber'in Balıkesir Valiliğine atanmasına ilişkin kararın açıklandığı gün gerçekleşmesi ayrı bir anlam taşıdı. Gün içerisinde gerçekleştirilen ziyaretin akşamında atama kararının açıklanmasıyla birlikte, Vali Çeber'in Gaziantep'teki görev döneminin sona ereceği belli oldu.

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Ortadoğu Busıness'ın 18 yıllık yayın yolculuğu anlatıldı

Ziyarette Mustafa Osanmaz, Vali Kemal Çeber'e derginin kuruluşundan bugüne uzanan yayın yolculuğu, yayın politikası ve uluslararası hedefleri hakkında bilgi verdi. Ortadoğu Business'ın yayın sistemini anlatan Osanmaz, derginin ön kapaktan itibaren İngilizceTürkçe, arka kapaktan itibaren ArapçaTürkçe, orta bölümde ise İran ile ilgili haberlerde FarsçaTürkçe yayın yaptığını belirtti. Yayın hayatına 18 yıl önce İngilizce ve Türkçe dilleriyle başladıklarını ifade eden Osanmaz, ilerleyen süreçte Arapça ve Farsçayı da yayın dillerine ekleyerek Türkiye'nin dört dilde yayın yapan ekonomi dergisi olma özelliğini kazandıklarını söyledi. Derginin 95. sayısının yayımlandığını belirten Osanmaz, 96. sayının hazırlık çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti. Dört dilde yayın yapmanın Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki iletişim ve ticari ilişkiler açısından önemli bir avantaj sağladığını vurguladı.

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Vali Çeber'den Ortadoğu Busıness'a başarı dileği

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mustafa Osanmaz ve Dr. Melek Nur Osanmaz'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Ortadoğu Business dergisinin Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında ticari yakınlaşmaya katkı sunduğuna dikkat çeken Vali Çeber, bu çalışmanın önemli bir misyon taşıdığını ve takdire değer olduğunu ifade etti. Osanmaz ise Vali Kemal Çeber'in Gaziantep halkı tarafından sevilen ve takdir edilen bir devlet adamı olduğunu ifade ederek nazik kabulleri ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaret, Ortadoğu Business'ın 95. sayısının Vali Kemal Çeber'e takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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18 yıldır orta doğu ülkelerinde yakından takip ediliyor

Derginin temel hedefinin Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu belirten Ortadoğu Business İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Osanmaz, yayın hayatının başlangıcından bugüne kadar geçen süreci anlatarak, "Türkiye'nin komşu ülkelerle vize uygulamasını kaldırdığı dönemde Suriye ve Irak'ı öncelikli hedef pazarlarımız olarak belirledik. Bu doğrultuda dergimizi Türkçe ve İngilizce yayımlamaya başladık. Bu tercihimiz bize önemli avantajlar sağladı. Komşu ülkelerdeki büyükelçilikler, bölge valilikleri, ticaret ve sanayi odaları ile çok sayıda firma dergimize 18 yıldır büyük ilgi gösteriyor ve yayınlarımızı yakından takip ediyor. Özellikle haberlerimizin Arapça ve Farsça olarak da yayımlanması yönündeki talepler üzerine ikinci sayımızdan itibaren Arapça ve Farsçayı da yayın dillerimize ekledik. Böylece dergimizi dört dilde yayımlamaya başladık. Ön kapakta Türkçeİngilizce, arka kapakta TürkçeArapça içeriklere yer verirken İran ile ilgili haberlerimizi de FarsçaTürkçe yayımlıyoruz. Bölge ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli haberlerimizi her sayımızda dört dilde okuyucularımızla buluşturuyoruz" dedi.

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95'inci sayının ön kapak konuğu Ali Adıgüzel

Türkiye'nin dört dilde yayın yapan ekonomi dergisi Ortadoğu Business'ın 95'inci sayısının ön kapak konuğu, inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Adıgüzeller İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Adıgüzel oldu. Derginin arka kapak Arapça bölümünde ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in Irak Başkonsolosluğu toplantısında gerçekleştirdiği konuşmaya yer verildi. Ortadoğu Business'ın 95'inci sayısı ve geçmiş tüm sayıları, www.ortadogubusiness.com adresindeki edergi platformu üzerinden okunabiliyor. Okuyucular dergi sayfalarını eposta yoluyla paylaşabiliyor, yazıcıdan çıktı alabiliyor ve sosyal medya hesaplarında yayımlayabiliyor.

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Orta doğu ülkelerinde geniş bir okuyucu kitlesine sahip

İki ayda bir yayımlanan Ortadoğu Business, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Irak, Lübnan, Katar, Sudan ve Ürdün başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinde ilgiyle takip ediliyor.