Şehitkamil Belediyesi kursiyerlerinden oluşan Saygı Korosu, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Farklı meslek gruplarından gelen kursiyerlerin aynı sahnede buluştuğu konser, izleyicilerden büyük beğeni toplarken koro üyeleri performanslarıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Şehitkamil Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle her yaştan ve her meslek grubundan vatandaşı sanatla buluşturmaya devam ediyor. Belediye kursiyerlerinden oluşan Saygı Korosu, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği konser programıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Yoğun ilgi gören programda koro üyeleri, seslendirdikleri eserlerle dinleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

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Farklı meslekler, aynı sahnede buluştu

Farklı meslek gruplarından oluşturulan Saygı Korosu, ortaya koyduğu uyum ve başarılı performansla dikkat çekti. Günlük hayatlarında birbirinden farklı alanlarda çalışan kursiyerler, müziğe duydukları ilgi ve sanat sevgisini aynı sahnede bir araya getirdi. Koro üyelerinin seslendirdiği eserler salondaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, konser boyunca duygu dolu ve keyifli anlar yaşandı.

Sanatın birleştirici gücü sahneye taşındı

Kursiyerlerin özverili çalışmaları sonucunda hazırlanan programda müzikal performansıyla takdir topladı. Konser sonunda Saygı Korosu üyeleri, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Sanatseverler, kursiyerlerin performansından duydukları memnuniyeti dile getirdi.