Pazarı ziyaret eden vatandaşlara, kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddet durumunda başvurulabilecek yollar ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme kapsamında KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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