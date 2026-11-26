Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda ishal ve kusma durumunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Kış aylarında çocuklarda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin mide ve bağırsak enfeksiyonları olduğunu belirten Uzm. Dr. Meltem Gülşan, bu enfeksiyonların çoğunlukla virüs kaynaklı geliştiğini ifade etti. Özellikle rotavirüs ve norovirüs gibi etkenlerin çocuklarda kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilere neden olabildiğini belirten Gülşan, enfeksiyonların okul, kreş ve kalabalık ortamlarda daha kolay yayılabildiğine dikkat çekti.

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"En önemli risk sıvı kaybıdır"

Çocuklarda ishal ve kusma vakalarında en önemli riskin vücudun kaybettiği sıvı ve elektrolitlerin yerine konulamaması olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Özellikle bebekler ve küçük çocuklar sıvı kaybından çok daha hızlı etkilenebilir. Ağız kuruluğu, gözyaşının azalması, idrar miktarında belirgin düşüş, halsizlik ve uykuya eğilim gibi belirtiler sıvı kaybının işareti olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

"Bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalı"

İshal ve kusma durumunda ailelerin kendi başlarına antibiyotik veya ishal kesici ilaç kullanmamaları gerektiğini belirten Uzm. Dr. Meltem Gülşan, her enfeksiyonun aynı şekilde tedavi edilmediğini ifade etti. Tedavinin çocuğun yaşına, genel durumuna ve sıvı kaybının derecesine göre planlanması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Meltem Gülşan, özellikle çocuklarda sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasının tedavinin temelini oluşturduğunu söyledi.

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"Hijyen kuralları en etkili korunma yöntemlerinden biri"

Çocukları mide ve bağırsak enfeksiyonlarından korumak için el hijyeninin önemine değinen Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Çocuklara yemeklerden önce ve tuvalet sonrasında ellerini doğru şekilde yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Tüketilen gıdaların temizliğine, içme suyunun güvenilir olmasına ve ortak kullanılan eşyaların hijyenine dikkat edilmelidir. Ayrıca hasta çocukların enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla iyileşene kadar toplu ortamlardan uzak tutulması önemlidir" diye konuştu.

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda tekrarlayan kusma, şiddetli karın ağrısı, kanlı dışkılama, yüksek ateş, belirgin halsizlik veya sıvı kaybı belirtileri görülmesi halinde ailelerin vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesine başvurması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.