Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte konut sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında eczacılar ve kamu çalışanlarına yönelik iki ayrı iş birliği protokolüne imza attı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası ve MemurSen Gaziantep arasında ayrı ayrı imzalanan protokollerle, Eczacı Odası üyeleri ve personeli ile MemurSen’e bağlı sendikaların üyelerine Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde aynı ödeme şartlarıyla konut sahibi olma imkânı sunulacak.

Şehitkamil ilçesi Karacaören Mahallesi’nde bulunan Kuzeyşehir ile Şahinbey ilçesi Burçkarakuyu Mahallesi’nde hayata geçirilen Güneyşehir projelerinde 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri sunulurken, aylık 20 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa çıkarılacak konutların 24 ayda teslim edilmesi planlanıyor.

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Genç eczacılarımızın böyle bir talebi var

Eczacı Odası ile gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eczacıların toplum sağlığının korunmasında üstlendiği önemli role dikkati çekerek genç eczacıların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen iş birliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Şahin, "Bu imza çok önemli çünkü eczacılık mesleği çok kıymetli. Bunun ne anlama geldiğini biz pandemi döneminde gördük. Bir eczacı kolay yetişmiyor. Eczacı deyip de geçmeyeceksiniz. Olduğu her yere sağlık geliyor. Oraya geldiğinde mahallenin her şeyini biliyor. Bire bir takip ediyor. Koruyucu sağlık hizmetinde çok ciddi destek oluyor. Eczacılar odamızla uzun yıllardır çok güzel çalışıyoruz. Şimdi genç eczacılarımızın da böyle bir talebi var. Bizde bu talep doğrultusunda bu projeyi başlattık" diye konuştu.

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Bu imzayla eczacılarımızın ev sahibi olduğu yeni bir döneme bismillah diyeceğiz

Gazi Konut’un ustalık döneminde olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu imkânlarla konut maliyetlerinin düşürüldüğünü vurgulayarak, "Ustalık döneminde en kaliteli en güvenli konutu en uygun fiyata verme kabiliyeti ve kapasitesi var. Çünkü hem GASKİ’nin imkanları hem Gaziantep Büyükşehir'in imkanları hazineden arsayı alma, altyapıyı getirme bütün maliyetleri aşağı çekiyor. Bu da genç bir eczacının ev alma imkanını artırıyor. Bu imzayla eczacılarımızın ev sahibi olduğu yeni bir döneme bismillah diyeceğiz" dedi.

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Gazi Konut, Fatma Şahin’in vizyonuyla şehre kattığı projelerden biri

TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. Abdullah Cem Mercan, Gazi Konut’un Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyonuyla şehre kattığı projelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Eczacıların da bunun içinde olması mutluluk verici. Başkan Fatma Şahin’in kapısı meslek örgütlerine her zaman açık. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

MemurSen üyeleri için de imzalar atıldı

Konut sahibi olmayı kolaylaştırmaya yönelik iş birliklerini kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gazi Konut ile MemurSen Gaziantep arasında gerçekleştirilen bir diğer protokolle konfederasyona bağlı sendikaların üyelerine de aynı şartlarıyla konut sahibi olma imkanı sundu.

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İyi günde kötü günde birlikte beraberiz

MemurSen ile gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, kamu çalışanlarının huzurlu bir yaşam sürmesinin, ailelerine ve geleceklerine ilişkin kaygılarının azaltılmasının önemine değinerek, "Bizim medeniyetimiz dünyada mekan ahirette iman değil. Mekan çok kıymetli. Çok önemli. Gerçekten çok kıymetli. Yüce kitap da söylüyor. Yüce Peygamber de söylüyor. Yuvada huzur çok önemli. Ev sahibi olmak çok kıymetli. Böyle bir yaşam mücadelesiyle Rabbim bize büyükşehir belediye başkanı insanların canı, malı, ailesi, inancı sana emanet. Biz önce master planlar yaptık. Kime master planı, ulaşım master planı, iklim master planı bir mühendis olarak her şeyi planlamayla başlıyoruz. Memur kolay olmuyor. Memur sınavlara giriyor. Hizmet veriyor. Hizmet alan ve hizmet veren. Dolayısıyla yöneticinin gerçekten ehil olması lazım. Aklı evinde, çoluğunda çocuğun olmaması lazım. Başını yastığa koyduğumuz zaman huzurlu olması lazım. Çocuğuyla, ailesiyle ilgili kaygısının olmaması lazım. O yüzden sizin meslek durumunuz o kadar kıymetli ki. O yüzden gerçekten biz etle tırnak gibi birbirimizin kardeşiyiz. İyi günde kötü günde birlikte beraberiz" ifadelerini kullandı.

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Bu da bir Gaziantep modeli

MemurSen Gaziantep İl Başkanı Müslüm Göral, kamu çalışanlarının konut sahibi olmasına yönelik hayata geçirilen iş birliğinin Türkiye’ye örnek nitelikte olduğunu belirterek Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Hedefimiz dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz ise dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla kaliteli ve uygun maliyetli konut üretimine devam ettiklerini belirterek, "Biz orta geliri alt geliri insanları konut sahibi yapmak istiyoruz. Onun için bunu ne kadar ucuza mal edersek ama ucuza mal ederken de ne kadar kaliteli inşaat yaparsak o kadar vatandaşın önüne gelebilir. Bizim yapmış olduğumuz inşaatlar lafla değil. Gidip yerini gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli. Yani hem rakamına göre hem metrekaresine göre çok kaliteli inşaatlar yapıyoruz biz. Bizim şu an hedefimiz şu. Gaziantep'te ben ev sahibi olmak istiyorum diyen herkesi biz ev sahibi yapıyoruz. Ama işte kura var, çekiş var diyorsa böyle bir şey yok. Çekilişsiz, kurasız, gazi komutanların hepsi ev sahibi yapıyoruz" dedi.

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Her iki protokolde de 20 bin TL’den başlayan taksitler, 24 ayda teslim

Ayrı ayrı imzalanan her iki protokol kapsamında da aynı satış ve ödeme şartları uygulanacak.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde 2+1 daireler 540 bin TL peşinat ve aylık 20 bin TL taksitle, 3+1 daireler ise 690 bin TL peşinat ve aylık 30 bin TL taksitle satışa sunulacak. Konutların teslim süresi 24 ay olarak belirlendi.

Konut satışları 1 Aralık’ta başlıyor

Her iki protokol kapsamında konut satışları 1 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 31 Aralık 2026 tarihinde saat 17.00’de sona erecek. Peşinat ödemeleri ve sözleşme işlemleri de bu tarihler arasında gerçekleştirilecek.