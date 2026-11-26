Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gönüllülük esasıyla faaliyetlerini sürdüren Şehitkamil Strateji Merkezi üyeleriyle bir araya geldi. Gençlerin fikirlerini, projelerini ve gelecek hedeflerini dinleyen Yılmaz, ortaya konulan çalışmaların kısa sürede önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, gençlerin hayallerinden doğan projelerin yalnızca Şehitkamil'e değil, ülkenin geleceğine de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Göl Kafe Restoran'da düzenlenen buluşmaya Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda gençler, hem Şehitkamil Strateji Merkezi bünyesinde yürüttükleri çalışmaları anlattı hem de merak ettikleri konularla ilgili Başkan Yılmaz'a sorular yöneltti. Gençlerin düşüncelerini özgürce ifade ettiği buluşmada, yeni proje önerileri ve geleceğe yönelik hedefler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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Gençlerin fikirlerine güveniyoruz

Şehitkamil Strateji Merkezi'nin tamamen gönüllülük esasına dayalı bir anlayışla kurulduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, kısa süre içerisinde birbirinden değerli projelerin ortaya çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkezin en önemli gücünün gençlerin heyecanı, üretkenliği ve gönüllü katkısı olduğunu belirten Yılmaz, hiçbir karşılık beklemeden zamanını ve bilgisini Şehitkamil için ortaya koyan gençlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Gençlerin yalnızca fikir üreten değil, aynı zamanda çözüm geliştiren ve yaşadıkları şehre değer katmak isteyen bireyler olarak sürece dahil olmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, bu anlayışın geleceğin Şehitkamil'ini inşa etme yolunda önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

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Gençlerin hayalleri projelere, projeler geleceğe dönüşecek

Üniversite öğrencilerinin farklı alanlardaki bilgi birikimi, bakış açıları ve enerjilerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Yılmaz, gençlerin önündeki fırsatları artırmak ve fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamlar oluşturmak için çalıştıklarını anlattı. Yılmaz, Şehitkamil Strateji Merkezi'nin bu anlamda önemli bir buluşma noktası haline geldiğini dile getirdi. Farklı üniversitelerden öğrencilerin aynı çatı altında buluşmasının ortak aklı güçlendirdiğini kaydeden Yılmaz, gençlerin geliştirdiği projelerin zaman içerisinde daha geniş kitlelere ulaşacağına ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

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Gençler sordu, Başkan Yılmaz yanıtladı

Buluşma boyunca öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi'nin çalışmaları, gençlere yönelik projeler ve Strateji Merkezi'nin gelecek dönem hedefleri hakkında sorular yöneltti. Kendi proje fikirlerini ve önerilerini de paylaşan gençler, yerel yönetim süreçlerine katkı sunma konusundaki isteklerini dile getirdi. Gençleri dikkatle dinleyen Başkan Yılmaz, yöneltilen soruları yanıtlayarak önerileri değerlendirdi. Karşılıklı sohbet ve fikir alışverişi şeklinde devam eden programda, gençlerin sürece gösterdiği yoğun ilgi memnuniyetle karşılandı. Yılmaz, Şehitkamil'in geleceğinde gençlerin söz sahibi olmasını önemsediklerini ifade edere, gönüllülük temelinde büyüyen Strateji Merkezi'nin daha fazla gencin katılımıyla güçlenerek yoluna devam edeceğini sözleri ekledi.