Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te zeytin üreticileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, bir dizi program için geldiği Gaziantep’te temaslarına Oğuzeli ilçesinden başladı. Kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi’nde bir köy evine konuk olan Özel, çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında buluştu, ardından da mahalledeki zeytin üreticileriyle bir araya geldi.

"Kimin derdi varsa onun yanında olacağız"

Çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıların farkından olduklarını söyleyen Özgür Özel, "Artık seçimlere kadar adım adım Türkiye'de kimin derdi varsa onun yanında olacağız. Yerinde dinleyeceğiz, sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Çok güçlü bir tarım kadromuz var, çok güçlü bir ekiple çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde biraz önce saydığınız gibi hem çiftçinin hem köylünün hem emeklinin hem emekçinin gençlerin umutlarını yeniden yeşertecek güçlendirecek, herkesin yüzünü güldürecek bir iktidar için yola çıktık. Gaziantep'te bismillah dedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte başaracağız. Kimse moralini bozmasın, enseyi karartmasın, dayandık, dayandık. Şunun şurasında en çok bir sene kaldı. Bir sene sonra artık böyle halkın sesini duyan, halkın içinden gelen, halkın sorunlarını çözecek, yüzünü güldürecek yeni bir iktidar geliyor" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından zeytin tarlasında incelemelerde bulunan Özel, çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.