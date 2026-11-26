SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki iştiraki Süper Film Ambalaj, EcoVadis’in 2026 sürdürülebilirlik değerlendirmesinde yeniden Altın Madalyaya layık görüldü.

Süper Film Ambalaj, 2025'te elde ettiği skoru 2026'da daha da yükselterek ikinci kez Altın Madalya kazandı.

EcoVadis, Çevre, Çalışma ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik başlıkları altında toplam 21 kriter üzerinden şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarını inceliyor. Süper Film Ambalaj gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla, 4 yıldır gerçekleştirdiği ESG değerlendirmesinin son 2 yılında altın madalya kazanmıştır.

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Üretimden tedariğe sürekli gelişim

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven, 2023 ve 2024 yıllarında ESG değerlendirmesinde Gümüş Madalya elde eden şirketin, 2025'te Altın Madalya ile ödüllendirilmesinden, 2026'da ise skorunu yükselterek bu başarıyı sürdürmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

EcoVadis değerlendirmesinde yıllar içinde elde ettikleri sonuçları geliştirmenin önemli olduğunu, ancak asıl değerli olanın bu başarının sahaya yansımasını görmek olduğunu ifade eden Güven, "Üretim kapasitemizdeki artış, global ölçekte faaliyet gösteren müşterilerimizin artan ve değişen taleplerine daha hızlı, daha güvenilir ve daha planlı karşılık verebilmemizi sağlıyor" dedi.

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Sürdürülebilirlik çalışmalarının da bu yapının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Güven, "Hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu belirliyor ve ilerlemeyi yönetim kurulu düzeyinde takip ediyoruz" diye konuştu.

Önlerinde yapacak daha çok iş bulunduğuna dikkat çeken Güven, "2023 ve 2024'te Gümüş Madalya, 2025'te Altın Madalya aldık. 2026'da ise hem madalyamızı koruduk hem de bir önceki yılın skorunu daha da yükselttik. Bu sonuç, şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yıllar içinde istikrarlı biçimde geliştirdiğini gösteriyor. Büyüyen üretim kapasitemizle birlikte sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da aynı ölçekte geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu başarıya emek vererek katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlerlememizi ölçülebilir verilerle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Değerlendirmede öne çıkan başlıklar

EcoVadis değerlendirmesinde Süper Film'in çevresel yönetim uygulamaları, etik iş yapış süreçleri, karbon ve kaynak yönetimine yönelik çalışmaları ile raporlama yaklaşımı öne çıktı.

Şirket, karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ISO standartlarıyla uyumlu şekilde yürütüyor, enerji ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımlarına devam ediyor ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla geliştirdiği ürünleri portföyüne ekliyor.

Sürdürülebilirlik alanında öne çıkan çalışmalar

Süper Film, sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) başlıklarında bütüncül biçimde ele alıyor ve bu alanlardaki çalışmalarını farklı başlıklarda sürdürüyor.

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Çevresel boyutta şirket, sera gazı azaltım hedefini bilim temelli bir çerçeveye oturtmak amacıyla 2024'te Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) sürecini başlattı. Kısa vadeli emisyon azaltım taahhüdünü Ekim 2025'te SBTi'ye sunan şirket, hedeflerin doğrulanmasına yönelik çalışmalarını yürütüyor. Aynı çerçevede SUPCYCLE, PETCYCLE, SUPRENEW ve PETRENEW ürün aileleriyle geri dönüştürülmüş içerikli, yenilenebilir hammaddeli ve monomateryal çözümleri portföyüne taşıyor.

Sosyal ve yönetişim boyutunda ise tedarik zincirini çevresel ve sosyal kriterlerle yönetmeyi hedefliyor. Tedarikçilerini dijital bir değerlendirme ve risk izleme platformu üzerinden takip eden şirket, bu sürecin kapsamını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) gibi yeni düzenlemelere hazırlık da bu çalışmaların bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda Süper Film, Avrupa pazarına yönelik ürün portföyünü geri dönüşüme uygun tasarım ilkeleri doğrultusunda geliştiriyor.