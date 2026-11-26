Gaziantep'te 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan'ın okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Halil A. (18), maktulün ailesi, tanıklar, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Halil A, olaydan birkaç ay önce maktulün de içinde bulunduğu grup ile kendisinin de bulunduğu grup arasında yaşanan olay nedeniyle husumet yaşandığını belirtti.

Söz konusu grupla barışmak istediğini belirten sanık, olay günü arkadaşının doğum gününü kutlamak amacıyla pasta aldıklarını, yanında bulunan bıçağı da pastayı kesmek için taşıdığını öne sürdü.

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Karne aldıktan sonra arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması için parka gittiklerini, burada yaklaşık 8 kişilik grubun kendilerine saldırdığını öne süren sanık, grubun kendisini tekme ve tokatlarla darbettiğini, içlerinden bir veya iki kişinin elinde bıçak gördüğünü, kendisini korumak ve grubu korkutmak amacıyla yanındaki bıçağı çıkardığını iddia etti.

Olay sırasında kendisini kaybettiğini ve bıçağın maktule nasıl isabet ettiğini anlamadığını savunan sanık, öldürme kastının bulunmadığını ileri sürdü.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra bir süre düşündüğünü ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu ifade eden Halil A, karakola gitmeden önce bıçağı bir ağacın kenarına attığını, daha sonra teslim olmaya karar verdiğini anlattı.

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Duruşmada söz alan maktulün yakınları ise sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, olay günü parkta bulunan diğer tanıkların dinlenmesine, okulda kamera kaydı bulunması halinde kayıtların istenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak 2027'ye erteledi.

- Olay

27 Haziran'da Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A. tarafından göğüs bölgesinden bıçakla ağır yaralanan Çağlar Gönülalan kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.