Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eczacılar ve kamu çalışanlarına yönelik yapılacak 2+1 ve 3+1 daireleri 540 bin lira peşinat ve aylık 20 bin liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre GBB Gazi Konut İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası ile Memur-Sen Gaziantep arasında eczacı ve memurların konut sahibi olmalarını kolaylaştırmak için 2 ayrı protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Eczacı Odası üyeleri ve personeli ile Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri, Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde konut sahibi olabilecek.

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Protokol kapsamında 2+1 konutların 540 bin lira peşinat ve aylık 20 bin lira taksitle, 3+1 konutların ise 690 bin lira peşinat ve aylık 30 bin lira taksitle satışa sunulması planlanıyor.

Öte yandan konutların 24 ayda teslim edilmesi amaçlanıyor.

Konut satışları 1 Aralık saat 10.00'da başlayacak, 31 Aralık saat 17.00'de sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eczacıların toplum sağlığının korunmasında önemli rol üstlendiklerini belirtti.

Projenin genç eczacıların talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

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"Bu imza çok önemli çünkü eczacılık mesleği çok kıymetli. Bunun ne anlama geldiğini biz pandemi döneminde gördük. Bir eczacı kolay yetişmiyor. Eczacı deyip de geçmeyeceksiniz. Olduğu her yere sağlık geliyor. Oraya geldiğinde mahallenin her şeyini biliyor. Bire bir takip ediyor. Koruyucu sağlık hizmetinde çok ciddi destek oluyor."

TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. Abdullah Cem Mercan da projede emeği geçenlere teşekkür ederek, protokolün herkese hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Müslüm Göral ise projenin Türkiye'ye örnek olabileceğini ifade etti.

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz da kaliteli ve uygun maliyetli konut üretimine devam ettiklerini belirtti.​​​​​​​