YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Bizim iktidarımızda tüm ürünlerde taban fiyat, alım garantisi ve vatandaşa, çiftçiye, köylüye geçim garantisi sağlayacağız” dedi.

Yeni Parti Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Oğuzeli ilçesi Yukarıgüneyse köyünde kadınlarla kahvaltı yapan Özel, sonrasında zeytin ve fıstık bahçelerini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Özel, “Şimdi bu zeytin benim çok içinde olduğum ve dertlerini çok yakından dinlediğim üreticilerin geçim kaynağı. Türkiye'nin en çok zeytin ağacı olan ilçesi Akhisar oldu bizim. 20 milyonun üzerinde ağaç var. Akhisar'da da sorun aynı, burada da aynı, Edremit'te de aynı. Birinci sorun, girdiler çok yükseldi, sizin söylediğiniz gibi. Mazot ikiye katladı, ilaçlar ikiye katladı, gübre ikiye katladı, işçi yevmiyesi öyle. Ama zeytin fiyatı üçte birine düştü. Bursa'da yemiş üreticisi. Antalya'da, ta bütün güney sahillerinde narenciye. Hepsinin sorunu maliyetler iki katına çıkmış, ürün fiyatı kimi buradaki gibi üçte biri zeytindeki gibi, fıstıktaki gibi; bütün ürünlerde fiyat düşmüş. Eskiden ürünü satıp litrelerce mazot alıyordun, şimdi kilolarca ürün satıyorsun 1 litre mazot alıyorsun” dedi.

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‘ÇİFTÇİYE GEÇİM GARANTİSİ YOK’

Özgür Özel, “Belediyelerin sosyal belediyecilik olarak, hangi belediye olursa olsun, üreticinin ürününü alıp yoksula dağıtması doğru bir iş. Ama burada yapılan yanlış ne? Belediye ticarete kalkışıyor. Belediye sosyal yardım yapacak, yoksula verecek. Suriye'den ucuz zeytinyağı alıp gelip burada zeytinyağı ticareti yapma. O zeytinyağını yine alıyorsan al, burada yoksullara bedava ver ama piyasayı bozma. Çünkü Gaziantep'te fıstık sadece fıstık üreticisinin değil, kentin bütün bir ekonomisine katkı yapan, kentin bütün ekonomisini oluşturan şey fıstığın fiyatı. Şimdi bu hükumet 25 yıldır yönetiyor. Bir sistem getirdiler, garanti sistemi. Yurt dışından parayı bulup buraya gelene diyorlar ki hem de ülkenin parasını kullanmadık falan diye kandırıyorlar ilk başta, 5 kuruş ödemeden yaptık. Ne yaptırıyor? Otoban yaptırıyor. Ne yaptırıyor? Şehir hastanesi yaptırıyor. Ne yaptırıyor? Havaalanı yaptırıyor, tünel yaptırıyor. Eyvallah. Sonra o tünelin 25-30 yıllık gelirini ona veriyor. Normalde 4 yıllık geliriyle havaalanı bizim olacak, 30 yıl yabancıya para ödüyoruz. Bir kere burada bir zararı var. Bir de diyor ki havaalanına uçak inmez, yolcu gelmezse uçak garantisi, yolcu garantisi benden. Yoldan araba geçmezse geçmiş gibi parası benden. Köprüden geçmezse geçiş garantisi benden diyor. Ve bunlar hesabını kitabını yapıp 1'e 5 para kazanıyorlar. Her şeye garanti veriyorlar. Neye garanti yok? Çiftçiye geçim garantisi yok” diye konuştu.

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‘ÇİFTÇİYE, KÖYLÜYE GEÇİM GARANTİSİ SAĞLAYACAĞIZ’

Seçimlerde iktidara gelinmesi halinde üretici için taban fiyat uygulamasını hayata geçireceklerini belirten Özgür Özel, “Biz inşallah ilk seçimden sonra, ümit ediyorum en kısa zamanda olsun, ilk seçimden sonra fıstıksa fıstık, üzümse üzüm, zeytinse zeytin, çaysa çay; bir kere taban fiyatı uygulaması olacak. Maliyetler hesaplanacak. Ziraat Odası çok güzel maliyet hesaplıyor. Bütün maliyetler hesaplanacak. Üzerine makul bir kar; yüzde 20, yüzde 30. O fiyat o ürünün satılabileceği taban fiyat olacak. Bunun altında işlem yapana devlet sırtına, tepesine binecek. Neden? Asgari ücretli ilan ediyorsun. Git bir köy kahvesinde asgari ücretin altında çocuk çalıştır, yakalarlarsa canına okurlar. Ama o köyün ürününü ilan edilenin altında işlem yapıyorlar. O yüzden bizim iktidarımızda tüm ürünlerde taban fiyat, alım garantisi ve vatandaşa, çiftçiye, köylüye geçim garantisi sağlayacağız. İktidara geldiklerinde Türkiye'deki çiftçinin yaş ortalaması 37’ydi. Bugün 58 yaşında. 25 yılda Türkiye'deki çiftçinin yaş ortalaması, köylünün 37'den 58'e çıktı. Bu ne demek? Köylerden gençler kaçtı demek. Köylerde bu işi, yani verim olsa da ürün olsa da bu işi yapacak iş gücü kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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‘DEVLET VARSA DEVLETLİĞİNİ BURADA GÖSTERECEK’

Özgür Özel çok yakında iktidarın değişeceğini belirterek, “Türkiye eskiden kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiyken şu anda dünyada gıda enflasyonunda 5'inci sırada. Türkiye'den iyi durumda 180 ülke var. Türkiye'den kötü durumda 4 ülke var. Ümit ederiz çok yakında bu ülkede iktidar değişecek. İktidar değiştiğinde hem taban fiyatların doğru belirlenmesi için hem doğru bir şekilde uygulanması için birtakım doğru adımların atılması lazım. Bunun en başında üretici kooperatifleri geliyor. Bu tarlanın sahibi, ürününü alacak kooperatifin ortağı olması lazım. Kooperatif, ürünü kendisine kar etmek, piyasayı dalgalandırmak, ürünleri ucuza kapatmak üzere davranan tüccar davranışlarıyla değil; üreticiyi gözeten, piyasa yapıcı davranışıyla davranması lazım. Birliklerin, alım birliklerinin oluşturulması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde üretici bu kadar plansız üretmez ve bu kadar dünyanın hiçbir yerinde bir başına bırakılmaz. Devlet varsa devletliğini burada gösterecek. Öyle televizyonlardan caka satarak, onu bunu yaparak değil; üreticinin, köylünün, çiftçinin yanında durarak gösterecek. Kimse moralini bozmasın, enseyi karartmasın. Dayandık, dayandık; şunun şurasında en çok bir sene kaldı. Bir sene sonra artık böyle halkın sesini duyan, halkın içinden gelen, halkın sorunlarını çözecek, yüzünü güldürecek yeni bir iktidar geliyor” dedi.

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