Şahinbey Belediyesi'nin üreticiden doğrudan temin ettiği zeytinyağını 4 bin 250 TL'den satışa sunması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Satış noktasını ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hem üreticiyi hem de tüketiciyi destekleyen uygulamadan vatandaşların memnun olduğunu söyledi.

Şahinbey Belediyesi, üreticinin emeğini korumak ve vatandaşların kaliteli zeytinyağına daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı satış uygulamasıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor. Şahinbey Belediyesi'nin Et Satış Noktası'nda zeytinyağı tenekesinin 4 bin 250 TL'den satışa sunulması yoğun ilgi görüyor. Satış noktasını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uygulamadan duyulan memnuniyeti yerinde gördü. Vatandaşlar, piyasa fiyatlarının altında sunulan zeytinyağı nedeniyle Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

REKLAM

"Hem çiftçimizin hem tüketicimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üreticiyi ve tüketiciyi aynı anda desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, "Biz hem çiftçimizin hem de tüketicimizin yanındayız. İkisi de bizim vatandaşımız. Şahinbey Belediyesi olarak bundan 6 yıl önce Gemlik'ten 750 bin adet zeytin fidanı getirdik ve bunların tamamını yüzde 50 hibe ile çiftçimize dağıttık. O fidanlar şimdi ağaç oldu ve çok iyi ürün veriyor. Bu yıl da zeytin oldukça bereketli. Zeytinyağı satışını aslında çiftçilerimiz bizden talep etti. ‘Başkanım, zeytinyağımızı satamıyoruz. Bizden birkaç ay vadeli ve çok düşük fiyatlara alıyorlar, bize yardımcı olur musunuz?' dediler. Biz de hem çiftçimize hem tüketicimize yardımcı olmak için bu uygulamayı başlattık. Çiftçimizden peşin parayla alıyoruz. Zeytinyağı, zabıta ekiplerimizin ve gıda mühendislerimizin nezaretinde çekiliyor. İçerisine herhangi bir şey katılmasına asla müsaade etmiyoruz. Ürünleri doğrudan vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Amacımız kazanç sağlamak değil, üretici ile tüketici arasında köprü olup piyasada dengeyi sağlamak. Bu uygulamadan üreticimiz de vatandaşımız da memnun" dedi.

REKLAM

"Geçen yıl 6 bin liraya aldığımız yağı 4 bin 250 liraya alıyoruz"

Şahinbey Belediyesi'nin satış noktasından zeytinyağı almak isteyen vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Geçen yıl zeytinyağını 6 bin lira civarında satın aldıklarını belirten vatandaşlar, bu yıl belediyenin sunduğu fiyatın bütçelerine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Geçen sene 6 bin liradan aldığımız zeytinyağını şimdi 4 bin 250 TL'den alıyoruz. Allah başkanımızdan razı olsun. Bu ucuzluk bazılarını kızdırdı. Geçen yıl 67 bin liraya satılan yağların bu yıl daha uygun fiyatla satılması neden zorunuza gidiyor? Siz normal satışınızı yapın, belediye başkanımız da böyle bir uygulama yapmasın. Biz bu hizmetten çok memnunuz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu böyle bir uygulamadan dolayı tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.